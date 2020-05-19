مكة المكرمة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساستعادت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية أراضٍ مكونة مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة منشآت ووجود إحداثات متنوعة.وأوضحت الأمانة أن المخطط الذي تمت إزالته عبارة عن 25 أرضا مسورة بمساحة إجمالية 20.000 متر مربع وجاري استكمال أعمال الإزالة الباقية ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات .وأشارت الأمانة إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.// انتهى //21:26ت م0177