الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساستأنفت استونيا اليوم بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم خلف أبواب موصدة ، لتصبح ثالث بطولة في أوروبا بعد جزر فارو وألمانيا، تستعيد نشاطها بعد تعليق دام لأكثر من شهرين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.وكان الدوري الإستوني الذي يضم عشرة فرق فقط، قد عُلّق في التاسع من مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى، علما بأنه يلعب ضمن السنة التقويمية وليس كبقية البطولات ينطلق في عام وينتهي في العام الثاني.ويأتي هذا الاستئناف بعد يومين من إنهاء الحكومة الإستونية حالة الطوارئ التي أعلنت في 12 مارس بسبب الوباء، لكن ضمن إجراءات وقيود تحتم إقامة المسابقات الرياضية في الهواء الطلق وخلف أبواب موصدة مع وجود 100 شخص كحد أقصى.وسيتم إنهاء تلك الإجراءات في يوليو وسيرتفع الحد الأقصى لعدد المتفرجين لحدث في الهواء الطلق إلى ألف شخص.وقرر الاتحاد اختصار البطولة من 36 مرحلة إلى 32 للفرق الستة الأولى و30 للفرق الأربعة الأخرى.// انتهى //21:29ت م0178