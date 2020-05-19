أمستردام 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم اليوم, توصله إلى اتفاق مع لاعبي الفريق الأول لتخفيض رواتبهم في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقال المدير العام لإيندهوفن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت تون جيربراندز: "اللاعبون يدركون أن تفشي كورونا وضع كرة القدم في وضع صعب للغاية، مما أدى إلى الحاجة العاجلة لتخفيض التكاليف".وأضاف :"أريد التأكيد على أن الموقف معقد للغاية ونحن بالتأكيد لا نحب مطالبة لاعبينا بتخفيض رواتبهم، لكنهم يفهمون خطورة الوضع جيدا." .وتحدث اللاعب دينزل دومفريس لاعب الفريق بالنيابة عن زملاءه قائلا :"أدركنا بالطبع أنه يفترض علينا القيام بشيء ما، وشعرنا بمسؤوليتنا في المساهمة في حل المشكلة."وكان الاتحاد الهولندي قرر إنهاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، دون منح اللقب لأي فريق.// انتهى //21:30ت م0179