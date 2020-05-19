رياضي / إيندهوفن الهولندي يتوصل إلى اتفاق لتخفيض رواتب لاعبيه
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
أمستردام 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم اليوم, توصله إلى اتفاق مع لاعبي الفريق الأول لتخفيض رواتبهم في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وقال المدير العام لإيندهوفن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت تون جيربراندز: "اللاعبون يدركون أن تفشي كورونا وضع كرة القدم في وضع صعب للغاية، مما أدى إلى الحاجة العاجلة لتخفيض التكاليف".
وأضاف :"أريد التأكيد على أن الموقف معقد للغاية ونحن بالتأكيد لا نحب مطالبة لاعبينا بتخفيض رواتبهم، لكنهم يفهمون خطورة الوضع جيدا." .
وتحدث اللاعب دينزل دومفريس لاعب الفريق بالنيابة عن زملاءه قائلا :"أدركنا بالطبع أنه يفترض علينا القيام بشيء ما، وشعرنا بمسؤوليتنا في المساهمة في حل المشكلة."
وكان الاتحاد الهولندي قرر إنهاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، دون منح اللقب لأي فريق.
// انتهى //
21:30ت م
0179