الرس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس في استقبال زكاة الفطر عبر فرعيها في المحافظة نقداً أو عبر إيداع مبلغ الزكاة في الحسابات البنكية للجمعية لدى البنوك المحلية.وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية فهد السرداح، أن إخراج الزكاة يتم من قوت البلد وهو الأرز والتمور، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت اتفاقيات مع بعض الأسواق بالمحافظة، حيث تم تسليم المستفيدين بطاقات ممغنطة يتم تغذيتها بالكمية المخصصة للأسرة التي تستطيع من خلالها استلام حصتها من المتعهد بدون الحضور للفروع.وبين السرداح أن المسجلين لدى الجمعية بلغ (1852) مستفيداً تقدم لهم المساعدات المالية والعينية طوال العام، كما تقدم لهم العديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى تحويل الأسر من أسر تستقبل المساعدات إلى أسر فاعلة منتجة في المجتمع ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من ضمن الخطط الإستراتيجية والتنظيم التطويري الذي تنتهجه الجمعية لتطوير برامج ومشاريع الجمعية بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالرس الشيخ إبراهيم بن صالح المزيني الذي يحث دائما على تقديم أفضل الخدمات للأسر المسجلة بالجمعية للإيصال المساعدات لمستحقيها في وقتها.// انتهى //21:32ت م0180