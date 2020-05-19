مكة المكرمة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسصادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة, 1600 لتر من مشروب السوبيا إلى جانب الأدوات المستخدمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية, وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية ضمن نطاق البلدية امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع عشوائي يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية و الوقائية حيث تم مصادرة وإتلاف المشروب, مؤكدا أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.// انتهى //21:54ت م0185