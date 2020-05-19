محايل 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عسير حضورها المكثف لتطبيق أمر منع التجول تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة.وتابعت عدسة "واس" خلو جميع الطرق الرئيسة والشوارع من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة والوعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:58ت م0187