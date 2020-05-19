بريدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالصفراء أمس ، محاضرة بعنوان " فضل ليالي العشر الأواخر " وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي .وتأتي المحاضرة ضمن البرنامج الدعوية للشؤون الإسلامية بالمنطقة، وتحدثت عن أهميه فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان والأجور المترتبة على العمل الصالح بها واستغلال هذه الليالي المباركة .// انتهى //22:38ت م0189