ثقافي/ "فضل ليالي العشر الأواخر " محاضرة بجمعية الدعوة والإرشاد بالصفراء
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
بريدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالصفراء أمس ، محاضرة بعنوان " فضل ليالي العشر الأواخر " وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي .
وتأتي المحاضرة ضمن البرنامج الدعوية للشؤون الإسلامية بالمنطقة، وتحدثت عن أهميه فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان والأجور المترتبة على العمل الصالح بها واستغلال هذه الليالي المباركة .
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22:38ت م
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