موسكو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستلقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ،اليوم اتصالاً هاتفياً من مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانً لها أن الاتصال تركز على مناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية الإسرائيلية.م ر // انتهى //22:46ت م0190