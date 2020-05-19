سياسي / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من مساعد الرئيس الأمريكي
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
موسكو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
تلقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ،اليوم اتصالاً هاتفياً من مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش .
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانً لها أن الاتصال تركز على مناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية الإسرائيلية.
م ر // انتهى //
22:46ت م
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