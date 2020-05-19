السيح 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت جمعية الهياثم الخيرية بمحافظة الخرج عن بدء استقبال زكاة الفطر من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية عبر الرابط : https://store.bralhyathem.org.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مدوخ بن محمد العاصمي، أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية حتى منتصف ليلة العيد لتسلم بعد ذلك زكاة الفطر للمستفيدين المسجلين في قوائم الجمعية بمدينة الهياثم .ولفت العاصمي النظر إلى أن الجمعية لن تستقبل في هذا العام زكاة الفطر العينية في مقرها تماشياً مع الإجراءات التي تطبقها الدولة وحرصاً على تعزيز حملة " كلنا مسؤول " في عدم الخروج من المنزل للمتبرعين إلا للضرورة .// انتهى //22:59ت م0191