الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مساء غدٍ "عن بعد" ندوة بعنوان " التواصل الثقافي والمعرفي والحضاري في رؤية المملكة 2030 " ، وذلك في إطار المشروع المعرفي الذي تعمل عليه المكتبة من أجل نشر القيم الحضارية والتأكيد على الهوية الثقافية للمملكة لدى مختلف الأطياف والأجيال .ويشارك في الندوة التي تعقد "عبر الشبكة الإلكترونية" كل من.. معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، والأمين العام السابق لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة الدكتور عبدالله الوشمي ، والرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات بوزارة الثقافة الدكتور عبدالرحمن العاصم ، والأستاذ الجامعي والملحق الثقافي السعودي في إيطاليا الدكتور عبدالعزيز الغريب ، والناقد ورئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله السلمي ، والرئيس التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان ، ورئيسة مبادرة التفرغ الثقافي بوزارة الثقافة الدكتورة زينب بنت إبراهيم الخضيري ، والمستشار والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح بوزارة الثقافة سلطان البازعي ، والكاتبة والروائية أميمة الخميس .وتهدف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال الندوة إلى التعرف على المبادئ والقيم الثقافية التي تنطوي عليها رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، التي تسعي إلى تطوير الوعي المعرفي لدى مختلف الأجيال واستثمار المكنوز الثقافي العربي والإسلامي الذي تضمه الثقافة السعودية في تأسيس الوعي الثقافي وترسيخ أسس الهوية والمعرفة بما يتلاءم والتطوير الحضاري الشامل الذي تعيشه المملكة والوقوف بصلابة أمام التحديات المستقبلية .يذكر أن المكتبة تستمر في إقامة الندوات "عن بعد"، لتجمع من خلالها نخب العالم العربي عبر مشروع الفهرس العربي الموحد ، الذي يعد أحد المشروعات البارزة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ، ويحظى بجوائز عربية عديدة في توفير البيئة الملائمة لنهضة المكتبات العربية والإسلامية والحفاظ على الإنتاج الفكري العربي .// انتهى //22:59ت م0192