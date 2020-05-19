سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستواصل لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف أعمال مراقبة دخول الشاحنات إلى المنطقة وإجراء الفحص البصري لسائقيها للتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، ورصد تحركاتهم داخل المنطقة حتى الخروج منها، وذلك للحد من انتشار الفيروس .وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف أمين لجنة الطوارئ سامي بن سعود الرويلي أن اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعمل منذ توجيه سموه الكريم مع وزارة التجارة و الجهات المعنية بلجنة الطوارئ بعمل نقاط رصد للشاحنات القادمة إلى المنطقة عبر مداخلها ورصد معلومات كل شاحنة منذ دخولها إلى المنطقة وحتى خروجها وتكليف أكثر من 100 متطوع من إدارة تعليم المنطقة لإتمام عملية الرصد إلكترونيا وتفريغها في المنصة المعدة لذلك ، في خطوة مهمة لمعرفة سائق الشاحنة في حال إصابته -لا سمح الله- وتحديد الأماكن التي زارها ليسهل حصر المخالطين له .وأوضح الرويلي أن منافذ المنطقة الأربعة " طلعة العمارية والشقيق والحوي والحماد " تعمل على مدار الساعة وتطبق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع السائقين وإجراء الفحص البصري لهم من قبل منسوبي صحة الجوف قبل إتمام عملية الرصد.// انتهى //23:02ت م0193