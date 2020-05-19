القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد أثرت على المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى تراجع معدل النمو من 8ر5% إلى 4%.وأوضحت "السعيد" خلال مشاركتها في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم أن مصر قد تلجأ مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي لسد أي فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس "كورونا"، ولمساندة الحكومة المصرية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ما تم بتدبير 7ر2 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع.وأضافت أنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنسبة 42%، والتعليم بنسبة 80% ومياه الشرب بنسبة 78%، لافتة النظر إلى أن خطة العام المالي (2020/2021) راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.// انتهى //23:44ت م0204