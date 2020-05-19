السيح 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة بالخرج عن بدء استقبال زكاة الفطر عينياً فقط ، وذلك في مقر الجمعية الرئيس في حي الزاهر جنوب مدينة السيح .وحددت الجمعية فترة استقبال زكاة الفطر حتى يوم الجمعة الـ 29 من رمضان ، وذلك من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الرابعة عصراً ، ليتم إكمال اللازم نحو توزيعها على الأسر المحتاجة .// انتهى //23:50ت م0205