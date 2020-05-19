اجتماعي / جمعية حفظ النعمة بالخرج تعلن عن استقبال زكاة الفطر عينياً حتى 29 رمضان
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
السيح 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
أعلنت جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة بالخرج عن بدء استقبال زكاة الفطر عينياً فقط ، وذلك في مقر الجمعية الرئيس في حي الزاهر جنوب مدينة السيح .
وحددت الجمعية فترة استقبال زكاة الفطر حتى يوم الجمعة الـ 29 من رمضان ، وذلك من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الرابعة عصراً ، ليتم إكمال اللازم نحو توزيعها على الأسر المحتاجة .
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23:50ت م
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