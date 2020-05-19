المدينة المنورة ٢٦ رمضان 1441 هـ الموافق ١٩ مايو 2020 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن سلسلة البرامج والحلقات القرآنية والدروس العلمية، خلال شهر رمضان المبارك ، الذي يقدمها عدد من المشايخ ، وتبث " عن بعد " عبر منصاتها الإلكترونية اليوم درساً بعنوان ( وماذا بعد ) .وتأتي هذه البرامج والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم ، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لفيروس كورونا.// انتهى //23:50ت م0206