ثقافي / " خصائص العمارة الإسلامية" لقاء عن بعد بهيئة تطوير المدينة المنورة
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
المدينة المنورة ٢٦ رمضان 1441 هـ الموافق ١٩ مايو 2020 م واس
نظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم اللقاء الحادي عشر من سلسلة العمارة الإسلامية، التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك عبر الاتصال المرائي.
وجاء لقاء اليوم تحت عنوان " خصائص العمارة الإسلامية"، قدمه المختص بالعمارة والتخطيط وتاريخها الدكتور محمد الأسد وأدار الحوارالمهندس سامي الحداد.
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23:56ت م
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