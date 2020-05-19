المدينة المنورة ٢٦ رمضان 1441 هـ الموافق ١٩ مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم اللقاء الحادي عشر من سلسلة العمارة الإسلامية، التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك عبر الاتصال المرائي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان " خصائص العمارة الإسلامية"، قدمه المختص بالعمارة والتخطيط وتاريخها الدكتور محمد الأسد وأدار الحوارالمهندس سامي الحداد.// انتهى //23:56ت م0207