رفحاء 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساودعت جمعية الشريم الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم مبلغ وقدرة 150,000 ريال،في حسابات المستفيدين من خدماتها لتأمين كسوة العيد ،وذلك من خلال تغذية بطاقات الصراف الآلي التي سبق وأن منحتها للمستفيدين وامتداداً لمشروعات الجمعية الموسمية والاعتيادية التي تنفذها طوال العام وقد أُشعر المستفيدون بواسطة برنامج رسائل الذي تطبقه الجمعية في التواصل مع مستفيديها.// انتهى //23:56ت م0208