الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسدشن مجلس الجمعيات الأهلية اليوم مبادرة "وطن العطاء" على مستوى المملكة بإشراف مجالس الجمعيات الأهلية في كل منطقة، وتمويل من خلال الصندوق المجتمعي الذي تم تأسيسه في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية، لدعم مبادرات الجمعيات الأهلية.وتتضمن مبادرة "وطن العطاء"، برامج متنوعة تشمل توفير المؤن الغذائية للأسر المحتاجة، وإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية الوقائية للمرضى وكبار السن، وتوفير الدعم العيني والمادي لمن فقد عائلاً أو من فقد مصدر رزقه من أصحاب المهن الحرة المتوقفين عن أعمالهم .وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون الشكر والتقدير للجهات الداعمة على مبادرتهم الطيبة ودعمهم أعمال البر والخير في المملكة، وتقديم مبلغ 9.1 ملايين ريال لمبادرة "وطن العطاء"، التي تأتي تأكيداً لدورهم خاصة والقطاع الخاص بشكل عام، في دعم توجهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ، ودور المملكة الإنساني والريادي والحرص على أبنائها .وأضاف أن الجمعيات الأهلية المتواجدة في جميع مناطق المملكة كل في تخصصه، تشارك في تنفيذ هذه المبادرة لإيصال المؤن الغذائية والمستلزمات الصحية الوقائية والدعم المادي المحدد لأكبر عدد من المستفيدين والمحتاجين.وأكد الدكتور السعدون على الدور الريادي الذي تقوم به مجالس الجمعيات الأهلية في كل منطقة والجمعيات الأهلية ، وحضورها المتميز في جميع مناطق المملكة ومواقفها المشرفة في أداء واجبها تجاه الوطن والمجتمع، وتقديمها الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع المتضررة والمحتاجة، مثنياً على حرصهم على مساندة المؤسسات الحكومية في أعمالها في جميع المناطق وخاصة في المناطق التي شملها الحظر.يُذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية، جاء تأسيسه ليكون ممثلاً للجمعيات الأهلية في الشأن العام أمام الوزارة والجهات الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تمكين الجمعيات وتطويرها، والتنسيق بينها، وتقديم الخدمات المساعدة على ذلك، منها تنفيذ برامج بناء قدرات العمل الأهلي وتقويته، ونشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية، ويتبع المجلس 13 مجلساً فرعياً في مناطق المملكة الـ 13 ، ومجالس فرعية تخصصية حسب مجال ونشاط الجمعيات.// انتهى //00:04ت م0209