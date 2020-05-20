الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن اليوم بتسليم جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية كمية من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة ، التي تواصل الوزارة توزيعها بمدن ومحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية .وتقوم جمعية بادري بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بتوزيع عدد من التمور الفاخرة ونسخ من القرآن الكريم على عدد من الأجهزة الأمنية والطبية تقديراً لجهودهم في مكافحة وباء كورونا .من جانبها قدمت رئيسة جمعية بادري عبير الصلاحات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله على هذه الجهود المباركة خصوصاً في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ، كما شكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في الأردن على جهودهم الطيبة في التواصل مع الجمعيات والمراكز الخيرية التي تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين .// انتهى //00:05ت م0210