سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 5 آلاف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك ، بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، شملت المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ .وتستهدف أمانة منطقة الجوف من خلال هذه الحملة الرقابية السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية ومدى تطبيقها .وأكدت أمانة منطقة الجوف أنها ستكثف جهودها خلال فترة العيد السعيد لمتابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، والقيام بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر الاشتراطات البلدية كافة.كما ستواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان تكثيف أعمالها الرقابية للمحافظة على سلامة المستهلك ، ودعت الأمانة عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).//انتهى//00:06ت م0211