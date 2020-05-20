الطائف 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسشرعت جمعية العون الخيرية بالطائف في استقبال زكاة الفطر لهذا العام بمقر الجمعية أو التحويل على الحسابات البنكية أو من خلال المتجر الإلكتروني.وستبدأ الجمعية في توزيع الزكاة غد على الأسر المحتاجة وحتى ليلة العيد وذلك بأحياء وقرى المحافظة، علما بأن آخر موعد لاستقبال زكاة الفطر ليلة العيد الساعة 7م، كما أقرت توزيع زكاة الفطر على الأسر المتعففة والمحتاجة المسجلة وغير المسجلة في الجمعية من خلال باحثين ومن ثم توصيلها إلى منازلهم .// انتهى//00:10ت م0213