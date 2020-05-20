الدمام 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأنهت جوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، وعلى متنها ( 275 ) راكبًا.وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة ( الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، التأشيرة السياحية ) من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية : ( رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر )، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.وقد بلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" ( 156034 ) طلباً من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 2020/4/22م حتى 2020/5/18م.مما يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي ( وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية )، بالإضافة للقطاعات الأمنية، ( مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية ).// انتهى //00:11ت م0215