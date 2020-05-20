عمّان 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسبحثت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني اليوم مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سبل تشغيل محاور النقل الجوي المختلفة بشكل آمن للبناء عليه، وزيادة فرصة الحركة الجوية بين الدول على المستوى الإقليمي والدولي.وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها عقدت اجتماعات افتراضية بتقنية الاتصال المرئي ترأسها من الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران هيثم مستو، ومن الجانب الإماراتي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لتحسين البيئة التشغيلية التي تأثرت بسبب انتشار فايروس كورونا كوفيد-19 .وأضافت أن الجانبين وضعا آلية فيما يخص مواءمة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في منظومة الشحن الجوي وإيجاد بيئة تشغيلية للشحن الجوي أكثر أمنا وسلامة بين البلدين مع ضمان أن تتم العملية وفق إجراءات معيارية متجانسة وبما يؤدي إلى تسهيل وتسريع حركة الشحن الجوي وتكفل انسيابية وأمان الشحنات والبضائع.// انتهى //00:57ت م0220