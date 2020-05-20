القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسعقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين.وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم بأن الاجتماع تناول ملف سد النهضة الأثيوبي من كافة جوانبه.وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني أكد خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.// انتهى //00:58ت م0222