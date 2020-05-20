مكة المكرمة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة و المواسم بالعاصمة المقدسة حملة على عدد من مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات و الشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها.وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة و المواسم المهندس أحمد بن محمد منشي أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ممثلة في إدارة وحدات الذبح شكلت العديد من اللجان والفرق الميدانية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم هذه الخدمات وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين .// انتهى //00:59ت م0223