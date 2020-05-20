الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في جلسته السابعة المنعقدة الاثنين 11 مايو 2020م، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر تشكيل لجنة مخالفة أحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وفقاً لما هو وارد في النظام، الذي ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق الركاب المستفيدين من الخدمة ومقدم الخدمة "الناقل".وشمل تشكيل اللجنة على تعيين شخصين من أصحاب الخبرة في مجالات صناعة الخطوط الحديدية، كما اشتمل تشكيل اللجنة على تعيين ثلاثة من الأعضاء النظاميين جميعهم من خارج الهيئة.وبين نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي أن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة تحقيق الحوكمة وتعزيز مبدأ الاستقلالية في قطاع النقل بالخطوط الحديدية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في المملكة ويسهم في تحقيق أعلى المعايير في مؤشر كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، حيث يمر قطاع الخطوط الحديدية في المملكة بإعادة هيكلة شاملة، كما يأتي تشكيل اللجنة متماشيا مع تفعيل دور الهيئة العامة للنقل في ممارستها لاختصاصاتها المشمولة برقابتها وإشرافها على جودة وكفاءة أنشطة النقل البري والبحري والسككي.وأضاف الشبرمي أن اللجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته وإقرار توقيع العقوبات إن لزم، موضحا أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، حيث تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة إليها التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخصة له.وأكد الشبرمي في ختام حديثه على أن الهيئة حريصة على أن تقدم اللجنة كامل جهودها الكفيلة بضبط وتحقيق أعلى معدلات الرضى في قطاع الخطوط الحديدية لدى المستفيد من الخدمة والقائمين على النقل بالخطوط الحديدية، راجيا لأعضاء هذه اللجنة التوفيق في مهامهم الموكلة لهم.// انتهى //01:07ت م0224