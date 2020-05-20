مقديشو 26رمضان1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة في الصومال أن الفيضانات أثرت على ما يقرب من مليون شخص، وشرّدت نحو 400 ألف شخص في الصومالوأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما لا يقل عن 24 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينتي بلدوين وجوهر بولاية هرشبيلي، لافتًا النظر إلى أن مدينة "بلدوين" مركز إقليم "هيران" وسط الصومال هي أكثر المناطق تضررًا بعد أن غمرت المياه 85% من المدينة و25 قرية على ضفاف نهر "شبيلي" .وحذر من تزايد خطر تفشي الأمراض في مدينة بلدوين حيث تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على الصومال ومرتفعات إثيوبيا المجاورة.وكشفت وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في حكومة ولاية هرشبيلي الإقليمية بالصومال عن أن ما يقرب من 40% من سكان مدينة جوهر عاصمة الولاية قد نزحوا من منازلهم.// انتهى //01:11ت م0229