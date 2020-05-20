الجزائر 26 رمضان 1441 هجري الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية عن إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف لاسيما في الأماكن العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.وجاء في بيان حكومي أن ارتداء القناع الواقي صار إلزاميا في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستنجر عنه عقوبات.وذكر البيان بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي.// انتهى //01:14ت م0230