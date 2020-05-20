الأمم المتحدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسدعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مبكر وتجديد السماح باستمرار عبور المساعدات الإنسانية عبر معبري باب الهوى وباب السلام.وأكد لوكوك، في إحاطته اليوم أمام مجلس الأمن حول الحالة الإنسانية في سوريا، أنه لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة لأن الكثير من الأرواح على المحك، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات عبر معبري باب السلام وباب الهوى شمال غرب سوريا لمدة 12 شهراً إضافياً، وتمديد آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة لنفس الفترة.وأفاد بأن العمليات عبر المعابر في شمال غرب سوريا، التي صرّح بها مجلس الأمن، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها.وأبان لوكوك، أنه تم تخصيص نحو 23 مليون دولار من صندوق سوريا الإنساني، الذي يديره مكتبه، لدعم إجراءات الوقاية من كوفيد-19.// انتهى //02:46ت م0236