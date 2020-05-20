نيويورك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسشارك نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم في الإحاطة الافتراضية التي قدمها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، حول تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومبادرات إدارة الأونروا .جاء ذلك تلبية للدعوة التي وجهها المفوض العام للأونروا، للمملكة ولعدد من الدول الداعمة لنشاطات الأونروا، وأطلعهم على الأزمة المالية الحالية غير المسبوقة التي تواجه الوكالة التي نتجت عن زيادة الطلب على الخدمات بسبب النمو في أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقدم الوكالة لهم الدعم والمساعدة.وأعرب لازاريني في إحاطته، عن تقديره العميق لجميع الأصدقاء من مختلف الدول على دعمهم غير المحدود للاجئين الفلسطينيين، وعلى تجديدهم الثقة بتفويض وكالة الأونروا التي تقدم خدماتها ومساعداتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين ليتمتعوا بحياة كريمة، ويحصلوا على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.وأكد الدكتور منزلاوي، في مداخلته خلال الإحاطة، على أن المملكة العربية السعودية تعتز بكونها إحدى أكبر الجهات المانحة لوكالة الأونروا، استشعارا منها للدور النبيل الذي تقدمه الوكالة لخدمة أكثر من ٥ ملايين لاجئ فلسطيني، وإيمانا منها بمحورية القضية الفلسطينية، حيث دعمت المملكة الاونروا بأكثر من مليار دولار منذ عام ١٩٩٤، وهو ما وصفته المنظمة الإنسانية بأنه دليل واضح على حرص المملكة على دعم اللاجئين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بالكرامة والرفاه، مفيداً أن دعم المملكة السخي سيسهم في استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينين، في مناطق عملياتها الخمسة.وأشار الدكتور منزلاوي، إلى أن المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من جهودها المحلية في مكافحة جائحة كوفيد ١٩، إلا أنها لم تغفل عن دورها الإنساني والإغاثي، وحرصت على تقديم المساعدات لعدد من الدول المحتاجة، كما قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً إضافياً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين بمبلغ مليون دولار أمريكي لتأمين الأجهزة والمعدات الطبية المنقذة للحياة والمستلزمات الوقائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولدعم جهود الوكالة في مكافحة جائحة كوفيد-19 في القطاع الذي يعاني منذ سنوات طويلة جراء الحصار الإسرائيلي الغاشم.حضر الاجتماع رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بوفد المملكة، السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.// انتهى //03:00ت م0237