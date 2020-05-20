سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذت لجنة شؤون الأسرة المنبثقة من مجلس منطقة الجوف ، عدد من الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك والتي تمثلت في إقامة عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات والاستشارات في مجال الصحة العامة والاجتماعية والنفسية استهدفت توعية وتأهيل الأسرة بجميع أطيافها .وأوضحت رئيسة لجنة الأسرة بالمنطقة الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني، أن من أهم اهداف هذه المحاضرات والجلسات الحوارية والاستشارات تعزيز الصحة النفسية والقيم الاجتماعية ورفع الوعي القانوني وتقديم وسائل الرعاية والدعم لأسر ذوي الإعاقة، وقد نفذت هذه الفعاليات "عن بُعد" واستفاد منها ما يزيد على (500) شخص .ولفتت الإنتباه إلى أن اللجنة أطلقت حسابها على تويتر لأهمية الإعلام الاجتماعي وخصوصا في هذه الفترة حيث يُعد أداة لتحقيق أهداف اللجنة وزيادة وصولها للأسرة وبشكل إيجابي، مبينة أن الحساب يختص بتوعية الأسرة من خلال محتوى يعكف عليه متخصصون في جميع المجالات، فضلا عن الإعلان عن أنشطة اللجنة.وأكدت الدكتورة السرحاني أن هذه الأنشطة والبرامج تأتي امتداداً للدعم الكبير الذي حظيت به اللجنة منذ تشكيلها من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف والذي يعكس الاهتمام الذي يحظى به الشأن الأسري لدى سموه.// انتهى//03:15ت م0238