الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسوقعت المديرية العامة للسجون اتفاقية تعاون استراتيجي مع البنك السعودي للاستثمار تنضم بموجبها خدمة "فُرِجَت" إلى برنامج "وااو" الخير .وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن لعملاء البنك المساهمة في تفريج كربة المحكومين في القضايا المالية من خلال التبرع بنقاطهم في برنامج الولاء "وااو" إلكترونياً عبر الإنترنت البنكي أو تطبيق الأجهزة الذكية.وقدم مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري شكره للبنك ، وقال " إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع الخاص في مجالات المسؤولية الاجتماعية" .وثمن الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران جهود المديرية العامة للسجون في إطلاق وإدارة خدمة "فُرِجَت"، مشيراً إلى أن الخدمة تعد إحدى أهم المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لما لها من دور مهم في تعزيز قيم التعاون والتعاضد خاصة في مثل هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك.يشار إلى أن خدمة " فُرِجَت" التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون عبر منصة " أبشر " الإلكترونية تهدف إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية.// انتهى //04:46ت م0245