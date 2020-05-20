بوجمبورا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسيدلي الناخبون البورنديون غدًا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية، وسط مخاوف من تفشي جائحة كوفيد-19 في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.ويخوض هذه الانتخابات التي ستكون أول استحقاق رئاسي تنافسي، منذ اندلاع الحرب الأهلية في بورندي عام 1993، 6 مرشحين، إضافة إلى جانب مرشح الحزب الحاكم .وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد دعيا، جميع الأطراف السياسية الفاعلة في بوروندي إلى الامتناع عن كل أنواع العنف وخطاب الكراهية، واللجوء إلى الحوار، لإجراء انتخابات توافقية وسلمية.// انتهى //05:18ت م0247