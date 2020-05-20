واشنطن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسقالت سلطات الإنقاذ في ولاية ميتشغان الأمريكية أمس إن طواقم الطوارئ، تعمل على إجلاء السكان على طول نهر تيتباوسي بوسط الولاية الأمريكية جنوب سد إدينفيل بعد تصدعه.وأضافت السلطات في الولاية أن الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية تسببت في ضغط أكبر من المعتاد على السد إثر ارتفاع منسوب مياهه، وحذر مسؤولون من حدوث فيضانات سريعة تهدد الحياة مع انطلاق كميات كبيرة من المياه.وطالبت السلطات المحلية في مدينة ميدلاند من سكان يقطنون قرب سد مجاور، اللجوء إلى المناطق المرتفعة على الفور، خشية تصدعه أيضا بسبب زيادة ضغط المياه.// انتهى //06:08ت م0003