لندن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتحذيرات وزير المالية ريتيش سوناك بشأن الركود الاقتصادي المتوقع جراء حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وتناولت تقارير عن الجدل الدائر حول موعد عودة الطلاب للدراسة المقرر له بداية الشهر المقبل، ناقلة تحذير أحد مستشاري الحكومة بضرورة دراسة نتائج التطبيق الإلكتروني لتتبع وتعقب انتشار الفيروس قبل إعادة فتح المدارس.وعرجت على إعلان السلطات البرازيلية تسجيل 17408 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 1179 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 271628 حالة ووفاة 17971 شخصا.ونقلت تحذيرات رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن حالات الإغلاق المصاحبة لجهود اجتواء انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يمكن أن تفسد ثلاث سنوات من المكاسب في سبيل تخفيف حدة الفقر. مشيرا إلى أن تقديرات البنك الدولي تتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بحوالي 5٪ مما قد بدفع بنحو 60 مليون شخص دون خط الفقر.وأفادت صحف بريطانيا في شأن منفصل عن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية.// انتهى //06:26ت م0006