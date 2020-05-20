الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده.ولي العهد.. روح الإلهام والتحفيز .ولي العهد.. طموح ورؤية لثقافة عالمية.محمد بن سلمان.. طموح ليس له سقف.أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.محمد بن ناصر يتابع إعادة الكهرباء لقرى جازان.ملاك الإبل رفعوا التهاني لسمو ولي العهد بذكرى البيعة.المملكة تتجاوز العالم بالإجراءات الوقائية.تعقيم وتنظيف أكبر مركز إسلامي في أميركا اللاتينية.الشرقية: 17 مليون ريال لدعم المبادرات الاجتماعية أثناء جائحة كورونا.مناقشة تسعة مشروعات عن بُعد في جامعة حفر الباطن.أمانة الرياض تغلق 80 منشأة مخـــالـفة لاحتــرازت كــورونـــا.رفض حوثي متواصل لنداءات الأمم المتحدة.اللامبالاة تغرق دولاً بالجائحة.// يتبع //06:26ت م0007