وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( انطلاقة لا تتوقف ) : إنجازات الأمم لاتقاس بالسنوات وإنما بما تحقق من رقي وتقدم، وما الوقت إلا مساحة زمنية للوصول للأهداف، ما نعيشه في بلادنا من منجز تحقق وفي طور التحقيق إلا إعجاز الإنجاز، ففي الثلاث سنوات الإخيرة وتحديداً عند انطلاق رؤية 2030، ونحن نعيش مرحلة مختلفة بكل تفاصيلها نقلت بلادنا نقلة نوعية هي أهل لها، فمنذ ذلك اليوم ونحن نشعر أن طريقة تفكيرنا اختلفت مع ثبات مبادئنا، أصبحت أهدافنا أكثر وضوحاً وأكثر طموحاً أن نقدم لبلادنا كل ما نستطيع مقابل بعض ما قدمت لنا عبر عقود طويلة من الزمن.وأضافت أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد تأتي وبلادنا ترفل في نعم كثيرة ولله الحمد والمنة، وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أن تلك النعم لم تنقطع عبر كل الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها لكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة من مواطن ومقيم، وبعد انقضاء الجائحة فإن عجلة التقدم والازدهار ستعاود الانطلاق، وبذات القوة التي كانت عليها وربما بدوران أسرع، فالمشروع الوطني المتمثل في رؤية 2030 هدف سنصل إلى تحقيقه بعون الله وقوته، فهو مشروع يهدف إلى وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة على كل صعيد، وهذا أمر لم نره فحسب لكننا لمسناه واقعاً نعيشه، فالانطلاقة لم تكن اقتصادية وصناعية وحسب ولكنها أيضاً انطلاقة انعكست على أداء أفراد المجتمع الذي تجاوب معها أيما تجاوب كونها حققت له أفضل حياة ممكنة بامتلاكه أفضل عناصرها.وختمت :سمو ولي العهد قال: «طموحنا عنان السماء» وهو طموح لن يقف أمامنا بحول الله وقوته أي شيء حتى يتحقق على أرض الواقع.// يتبع //06:27ت م0008