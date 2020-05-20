نيامي 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلن جيش النيجر مقتل 12 من جنوده وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنه يوم الثلاثاء إرهابيون من جماعة بوكو حرام على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرق البلاد.وقالت وزارة الدفاع في بيان أمس إن القوات المسلحة أطلقت عقب الهجوم عملية لتعقب المهاجمين تمكنت خلالها من قتل سبعة إرهابيين.وأضافت الوزارة أن جنودا اعتبروا إثر الهجوم في عداد المفقودين عادوا جميعا إلى ثكنتهم، من دون أن يحدد عددهم.وكانت هذه القاعدة العسكرية نفسها تعرضت في نهاية أكتوبر 2019 لهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديا وإصابة ثمانية آخرين.// انتهى //07:00ت م0012