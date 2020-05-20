وارسو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البولندية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 19286 بتسجيل 383 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948 ، مشيرة إلى أن 7903 أشخاص تعافوا من المرض.وكانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي قبل أن تفرض الدولة قيودا في أيام قليلة. وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس. وفي يوم 31 مارس فرضت قيودا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.// انتهى //09:30ت م0018