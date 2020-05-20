نيروبي 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسبدأ المواطنون في بوروندي اليوم التصويت في أول انتخابات رئاسية تنافسية منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1993.ويخوض مرشح الحزب الحاكم وهو حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوى الدفاع عن الديمقراطية الجنرال المتقاعد إيفاريست ندايشيمي الانتخابات في مواجهة زعيم المعارضة أجاثون رواسا وخمسة آخرين، فيما سيتنحى الرئيس بيير نكورونزيزا بعد 15 عاما في السلطة.ودعا رئيس مفوضية الانتخابات بيير كلافير كازيهيسي البورونديين إلى التصويت بكثافة وبصورة سلمية، مضيفا أننا بحاجة لانتخابات جيدة، موضحا أن المطلوب من الناخب المغادرة بعد الإدلاء بصوته، فلا يسمح بالتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع.وتهدف الانتخابات للتمهيد لأول انتقال ديمقراطي بعد 58 عاما من استقلال البلاد.// انتهى //09:48ت م0020