القاهرة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، مشددًا على أن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري.وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو" أمس مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين، لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي من جميع جوانبه.وأخبرت الصحف عن تسجيل وزارة الصحة المصرية 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 13484 حالة، بينما سجلت 14 وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 659 حالة، لافتة النظر إلى قرار الوزارة تقليل العزل الإجباري للمصريين العائدين من الخارج إلى 7 أيام بدلاً من 14 يومًا.وعرجت على اتهام الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالتستر على انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لقطاع الصحة باليمن من أجل التصدي للفيروس.وتناولت خبر سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية بالعراق، واستهداف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالي العراقية.ونقلت عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تأكيده أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعًا بمشاركة مختلف الفصائل، لتبني قرارات محددة لمواجهة محاولات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مشاركة بوارج عسكرية تركية وطيران مُسيّر تركي في الهجوم على قاعدة "الوطية" الجوية الليبية، وانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي منها.// انتهى //10:30ت م0021