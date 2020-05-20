بيروت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة التخبط التي تسود الساحة السياسية بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن الحكومة قد تتخذ قرارًا بإقفال البلاد بتشدد غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا بعد أقل من 36 ساعة من إعلانها فتح البلاد بمعظم قطاعاتها.وأخبرت عن تأكيد مبعوث الأمم المتحدة في شأن سوريا غير بيدرسون أمس أن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا هو أمر مزعج جدًا، لافتًا الانتباه إلى أن النظام والمعارضة اتفقًا على الاجتماع في جنيف لاستئناف انعقاد اللجنة الدستورية.وأشارت صحف الأربعاء إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي أمس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، مذكرًا بضرورة احترام القانون الدولي.وتحدثت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمهل منظمة الصحة العالمية 30 يومًا لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها وسينظر في تعليق عضوية بلاده فيها.وأوردت نبأ مقتل 8 جنود أفغان أمس أثناء محاولتهم صد هجوم لحركة طالبان على مدينة قندوز الإستراتيجية في شمال أفغانستان.وتطرقت إلى توافق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أمس على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تصاعد الانتقادات الأمريكية لكيفية تعاطيها مع الوباء.// انتهى //11:11ت م0028