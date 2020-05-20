بغداد 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بعدد من الملفات الداخلية المهمة، الاقتصادية والأمنية والوبائية، ومن بينها ظاهرة حرق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحنطة في عدد من محافظات العراق، التي رأت بأن جزء من هذه الحرائق بفعل فاعل تستهدف تدمير المنتج الوطني, وإبقاء العراق معتمدًا على الحنطة الأجنبية المستوردة.وتابعت تدابير وإجراءات وزارة الصحة لمواجهة ظاهرة تزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق، لا سيما في عدد من أحياء بغداد المكتظة بالسكان, مبرزة مضاعفة أعداد الفحوص الميدانية لفايروس كورونا في المناطق التي شهدت إصابات كبيرة.وعرجت صحف الأربعاء على الشأن الأمني مبرزة في هذا الشأن سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بوسط بغداد، منوهة بأن هذا الهجوم هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر في العراق.وتطرقت إلى توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر مايو الحالي من دون أية استقطاعات، وتناولت جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء التي عقدت أمس، وتأكيد رئيس الوزراء تصميم حكومته على تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية.وتناولت الصحف أسباب زيادة القطع في التيار الكهربائي في بغداد وعدد من محافظات البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، عازية ذلك إلى أعمال الصيانة الاضطرارية في بعض محطات التوليد بالتزامن مع زيادة الأحمال على شبكات نقل الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.// انتهى //11:31ت م0030