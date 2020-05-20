بانكوك 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسخفض البنك المركزي التايلاندي اليوم معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية ليصل إلى 5ر0 في المئة، للمرة الثالثة هذا العام .وذكر البنك أنه على استعداد لاستخدام أدوات سياسة إضافية في حال لزم الأمر في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد بصورة أكبر، محذرًا من أن انكماش الاقتصاد هذا العام ربما يكون أكثر حدة، حيث إن الضرر الذي لحق بالصادرات والسياحة أكبر من المتوقع.// انتهى //12:42ت م0035