موسكو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم أن تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده دخل في مرحلة أكثر استقرارًا.وحذّر ميشوستين من أن القيود يجب أن ترفع بحذر في 17 منطقة سُمح لها باتخاذ هذه الخطوات.وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في روسيا 300 ألف حالة لكن الزيادة اليومية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 1 مايو.// انتهى //13:59ت م0060