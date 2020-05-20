لندن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، في إبريل من هذا العام 2020م، أدنى مستوياته منذ أغسطس من العام 2016م، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية ودفعت شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.وكشفت بيانات رسمية، نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام 2020م، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس، أما أسعار المستهلكين فتراجعت بنسبة 0.2% في ذات الشهر، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الشهور القليلة القادمة.// انتهى //14:00ت م0061