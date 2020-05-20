جنيف 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأصدر المجلس الدولي للمطارات "آية سي إي" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا" خارطة طريق لاستئناف الطيران بأمان؛ لطمأنة الركاب بأن الصحة والسلامة ما زالت أولوية بالنسبة لقطاع النقل الجوي.ودعت المنظمتان - بيان مشترك - حكومات العالم إلى التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتعلق بجائحة كورونا يتم اتخاذها في المطارات وشركات الطيران أن تكون مستندة إلى الأدلة العلمية وأن تكون متسقة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن إعادة التشغيل المتوازنة لقطاع الطيران بعد توقفه تعتمد على التعاون والتنسيق.وتناولت الخارطة التي شاركت في صياغتها شركات الطيران والمطارات وتنسيق منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" بين الحكومات لتطبيقها، تقليل المخاطر في المطارات وعلى متن الطائرات ومنع الطيران من أن يصبح مصدرًا لنشر العدوى، واستعادة ثقة الركاب في النقل الجوي .// انتهى //14:11ت م0062