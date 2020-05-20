مكة المكرمة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن بالعاصمة المقدسة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك جهودهم على مدار الساعة لتطبيق أمر منع التجول حيث جسدت هذه الجهود المبذولة استشعار وعظم المسؤولية في الحفاظ على أرواح المواطنيين والمقيمين وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .ورصدت "واس" التواجد المكثف لرجال الامن في الميادين العامة والطرقات والشوارع الرئيسية وخلوها من المارة مما يؤكد حرص المواطنين والمقيمين على اتباع التعليمات واتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصهم على الالتزام بتطبيق أمر منع التجول بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.// انتهى //14:16ت م0064