بروكسل 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسدعت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في الصحة العامة وحماية الوظائف والشركات لتجاوز تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.وقالت المفوضية في توصياتها السنوية إلى دول الاتحاد الـ 27 ، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تنسيق نهجه في الانتعاش الاقتصادي بمجرد أن تتراجع جائحة (كوفيد 19).وأوضح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيسكيس في مؤتمر صحفي أنه تم إعادة صياغة حزمة فصل الربيع الاقتصادية وتبسيطها لتقديم التوجيه إلى الدول الأعضاء وهي تواجه الجائحة وأن التركيز ينصب على الاستثمار في الصحة العامة وحماية الوظائف والشركات"، مبينًا أنه بمجرد أن تسمح الظروف سنحتاج إلى التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية مع تحفيز الاستثمار.من جهته قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جنتيلوني إنه خلال فترة التعافي من أعمق ركود للاتحاد الأوروبي متوقع هذا العام ، يجب أن يركز الاستثمار والإصلاح على التحولات "الخضراء" والرقمية وضمان العدالة الاجتماعية .// انتهى //14:17ت م0065