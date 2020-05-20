نجران 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسنظمت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران أمس، أمسية عن "أهمية العمل التطوعي" قدمتها المدربة حصة الشهري، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتناولت الأمسية التعريف بالعمل التطوعي وأهدافه، وأهميته في ترسيخ مفهوم الولاء، وسمات القائد والمتطوع الناجح، والتطوع وأثره على الفرد والمجتمع، إضافة إلى دور التطوع في نشر الخير والأخلاق الحميدة، ومساعدة الآخرين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.وتأتي الأمسية ضمن البرامج المجتمعية والتوعوية والتثقيفية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//14:18ت م0066