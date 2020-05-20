نجران 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً محاضرة بعنوان "أحكام العيد"، يلقيها جبريل بن محمد البصيلي، عبر"تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن البرنامج الدعوي الذي يقيمه الفرع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.//انتهى//14:23ت م0069